Mulher morre atropelada na rodovia Washington Luís em São Carlos

SIGA O SCA NO

Funerária responsável por transportar o corpo no plantão policial - Crédito: Maycon Maximino

A Polícia Militar Rodoviária de São Carlos foi acionada às 3h20 desta sexta-feira (21), Feriado de Tiradentes, para atender a um caso de atropelamento, na rodovia Washington Luís (SP-310).

Chegando ao local, que fica na altura do Jardim Tangará, os policiais encontraram um corpo do sexo feminino, totalmente dilacerado. Junto ao corpo havia alguns objetos pessoais, possivelmente da vítima, entre eles um RG em nome de Graziela Jorgino dos Santos.

Perto de onde estava o corpo, havia uma Saveiro. Um rapaz de 21 anos se apresentou como passageiro do veículo e informou que sua namorada conduzia a picape. Disse ainda que teriam passado sobre algo, porém somente naquele momento percebeu que se tratava de uma pessoa.

Já na delegacia o jovem confessou que era ele quem dirigia a Saveiro, mas se recusou a realizar o teste do etilômetro, porém a médica legista realizou a avaliação clinica e constatou que ele estava alcoolizado, porém não embriagado, sendo liberado após o registro da ocorrência.

A Polícia acredita que a vítima tenha sido atropelada por outros veículos antes de ser atingida pela Saveiro.

Já o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos, onde aguarda por identificação.

Durante as apurações, os policiais descobriram que o nome da mulher que está no RG consta como desaparecida nos registros da Polícia Civil, mas devido ao estado do corpo, ainda não é possível afirmar que seja ela a pessoa atropelada.

Leia Também