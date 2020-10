Mulher leva socos no rosto após negar reatar relação com ex-marido

26 Out 2020 - 08h33

Uma comerciária de 27 anos foi vítima de agressão na noite de sexta-feira, 23. O acusado, é o ex-marido de 36 anos, auxiliar de serviços gerais que teria desferido vários socos em seu rosto. O motivo: ela não querer mais viver uma relação amorosa com o acusado.

A vítima reside na Avenida Dr. Alberto Cattani, no Parque Industrial e no plantão policial, disse às autoridades que viveu por 13 anos com o “ex” e teve quatro filhos. Porém , há 15 dias ocorreu a separação, não aceita pelo acusado.

Desde então, a comerciária afirmou que é perseguida e ameaçada, uma vez que o auxiliar de serviços gerais quer reatar a relação. Só que na sexta-feira, ele teria ido até sua casa e “forçou a barra”. Com a nova recusa, perdeu a razão e passou para a agressão física, acertando socos em seu rosto.

Diante dos fatos, a mulher solicitou medida protetiva, pois teme pela sua vida e deixou de trabalhar pelo mesmo motivo. A Polícia Civil irá investigar o caso.

