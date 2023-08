Mulher flagra ladrão dentro de residência e é brutalmente espancada no Ipanema; família pede justiça

Suspeito foi flagrado por câmeras de segurança - Crédito: reprodução

Uma mulher de 35 anos foi agredida e assaltada em sua casa na rua Vereador Lucas Peroni Junior, Jardim Ipanema. O crime ocorreu no dia 18 de agosto e os familiares da vítima pedem justiça.

Segundo os dados do boletim de ocorrência, a vítima contou que chegou do trabalho e encontrou um homem carregando vários objetos, os quais estavam dentro de uma sacola. Ele disse para a mulher ficar quieta, que só iria levar os objetos furtados.

A mulher, no desespero, passou a gritar por socorro. Neste momento, foi violentamente agredida com socos no rosto. A violência foi tanta que o nariz quebrou. Não satisfeito, o bandido usou as mãos para enforcá-la. Depois, pegou um fio de telefone e terminou de enforcá-la até que ela acabou desmaiando. Ele só parou pois achou que havia matado ela.

O bandido roubou o celular e tirou até os brincos que a mulher estava usando. Ele foi embora e a mulher só voltou a consciência cerca de uma hora a uma hora e meia depois. Ao acordar, ela não conseguiu andar, se arrastou até a rua e pediu ajuda para a vizinha.

A mulher foi socorrida para a UPA do bairro Santa Felícia, mas devido à gravidade das lesões, foi transferida para a Santa Casa. Câmeras de segurança filmaram o homem que foi identificado através das imagens. No último domingo (20), a Polícia Militar foi até a casa do acusado e o deteve. Ele foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária, onde a mulher o reconheceu pessoalmente. Como o homem não estava em flagrante, foi liberado como determina a lei.

A família da mulher está indignada. Eles pedem justiça e que o acusado seja preso o mais rápido possível.

