Mulher fica presa nas ferragens após acidente na Washington Luis

Prisma colidiu na traseira de um caminhão. - Crédito: Colaborador/SCA

Uma mulher de 35 anos ficou ferida no começo da manhã deste sábado (10) após um acidente na rodovia Washington Luis (SP-310), em São Carlos.

O acidente aconteceu no quilômetro 229, sentido capital/interior. O motorista do Prisma com placas de São Paulo colidiu na traseira de um caminhão com placas de Matão.

A mulher que estava no banco do passageiro ficou presa nas ferragens e precisou ser retirada pela equipe do Corpo de Bombeiros. Ela foi encaminhada à Santa Casa pela Unidade de Resgate (UR). Já o motorista e uma criança não se ficaram feridos.

Equipes da Eixo SP e Polícia Rodoviária também estiveram no local.

As causas do acidente serão apuradas.

