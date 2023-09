Mulher fica ferida em colisão entre dois carros no Centro

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito envolvendo dois carros deixou uma mulher de 28 anos ferida nesta noite de sexta-feira (22), no Centro de São Carlos.

De acordo com informações, um Fiat Argo transitava pela Rua Geminiano Costa e no cruzamento com a José Bonifácio, seu condutor não respeitou o sinal de pare, atingindo um Corsa.

A motorista do Corsa sofreu ferimentos leves, recebendo os primeiros atendimentos da motolância do SAMU e depois pela UR do Corpo de Bombeiros, que a encaminhou à Santa Casa.

Leia Também