Mulher fica ferida após colisão no Santa Felícia

Palio ficou com a parte frontal destruída após a pancada - Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher de 29 anos ficou ferida após um acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira, 6, no Jardim Santa Felícia.

Ela dirigia um Pálio e estava acompanhada de uma criança e transitava pela rua Marcus Vinicius de Mello Morais e por motivos ignorados não parou no cruzamento da rua Sebastião Osório Sampaio e acertou a lateral de uma Saveiro que rodou no asfalto e a roda se chocou contra a sarjeta, quebrando. A picape colidiu ainda no muro de um estabelecimento comercial.

Com o impacto e devido o air-bag abrir, a motorista de 29 anos ficou ferida e foi socorrida pelo Samu à Santa Casa.

