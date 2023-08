Mulher fica ferida após colisão no centro de São Carlos

Passageira estava no Gol e foi atendida pela UR dos Bombeiros - Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher de 60 anos foi vítima de um acidente de trânsito no centro de São Carlos nesta terça-feira, 29.

Um Gol transitava pela rua D. Pedro II e no cruzamento com a Avenida Comendador Alfredo Maffei foi atingido por um Jeep Renegade que vinha sentido centro/bairro. O motorista alega que não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória, pois um caminhão teria atrapalhado sua visão.

Com o impacto, a passageira do Gol, de 60 anos, com dores pelo corpo, foi socorrida pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa para atendimento médico.

