Mulher fica ferida após colisão entre carro e moto

Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher de 53 anos ficou ferida na tarde desta quarta-feira, 20, vítima de um acidente de trânsito em São Carlos.

O motorista de um Ágile trafegava pela rua Giácomo Casale e não teria parado no sinal vermelho de um semáforo no cruzamento com a rua Ângelo Passeri e atingiu uma moto onde havia um casal.

A colisão traseira no Ágile foi inevitável e ambos foram ao solo. O piloto sofreu escoriações e negou atendimento médico. A mulher, com possível fratura no cotovelo, foi socorrida pelo Samu à Santa Casa para atendimento médico.

