Mulher fica ferida após acidente entre carro e moto em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto foi registrado na noite desta quinta-feira (16), em um cruzamento no Jardim Macarengo, em São Carlos. Uma mulher ficou ferida.

Segundo informações, a vítima de 55 anos conduzia a motocicleta pela avenida São Carlos e no cruzamento com a rua Orlando Damiano foi surpreendida por um carro que não teria respeitado o sinal de pare. Sem tempo de frear, ela colidiu contra a lateral do automóvel.

A mulher que havia acabado de sair do trabalho sofreu ferimentos, foi atendida por uma equipe do Samu e encaminhada até a Santa Casa.

