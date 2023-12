Mulher é vítima de agressão no Cidade Aracy

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de lesão corporal foi registrado na CPJ por volta das 18h30 desta quinta-feira, 21. Uma mulher de 29 anos acusa outra do sexo feminino como a responsável pelo ato de violência ocorrido na rua Octavio da Silva, no Cidade Aracy.

A vítima relatou que teve relacionamento amoroso com um homem por 10 anos e ocorreu a separação e que o “ex” passou a ser um caso com outra mulher, que seria a responsável pela agressão.

A vítima afirmou que seria ofendida e ameaçada por WhatsApp pela acusada e para dar um fim ao problema, teria procurado o “ex”. Porém, no “meio do caminho” teria encontrado a agressora que a teria ofendido e em seguida passou a dar golpes de capacete. A agressão encerrou com a intervenção do “ex”. O crime foi registrado na CPJ.

