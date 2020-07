Mulher é resgatada pelo Corpo de Bombeiros após cair no "Buracão do Gonzaga"

Crédito: Arquivo/SCA

Uma mulher de 33 anos foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros após cair no local conhecido como "Buracão do Gonzaga", no final da noite deste sábado (25). Ela foi encaminhada à Santa Casa pelo Samu com ferimentos pelo corpo.

Após solicitações de populares via telefone 193, as equipes do Resgate e Auto Tanque foram ao local e utilizando técnicas de rapel desceram por cerca de 15 metros e conseguiram acesso à vitima que estava em local de difícil acesso, com bastante lixo e ao lado de um córrego.

Após ser retirada em uma maca cesto, a vítima foi conduzida até a Santa Casa.

Ainda não se sabe como ela foi parar no local em que foi encontrada.

