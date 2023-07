Mulher é detida e acusada de furtar mercado

SIGA O SCA NO

Os produtos que seriam furtados do mercado - Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher de 35 anos foi detida por policiais militares e acusada de furtar um mercado na Avenida Miguel Petroni. O crime teria ocorrido na manhã desta segunda-feira, 24.

Segundo apurado, a acusada praticou furtos recorrentes no estabelecimento, mas nesta manhã foi flagrada por câmeras e quando se dirigia para seu veículo, foi abordada por seguranças. Com ela, estariam os produtos do crime.

Policiais militares foram acionados e encaminharam a acusada à CPJ, onde ficou à disposição das autoridades policiais.

