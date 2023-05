Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher foi atropelada por um carro na noite desta terça-feira (30), na avenida São Carlos, entre as ruas XV de Novembro e Carlos Botelho, no Centro de São Carlos. Chovia forte no momento do acidente.

Uma equipe do Samu chegou a ir até o local, porém a vítima já havia sido socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada até o Hospital Unimed. O estado de saúde dela não foi informado.

