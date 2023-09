Mulher é atingida por disparo de arma de fogo em Água Vermelha

Espingarda foi apreendida pela Polícia - Crédito: divulgação

Uma jovem de 18 anos deu entrada na Santa Casa de São Carlos na noite desta quinta-feira (14) com um ferimento na perna provocado por um disparo de arma de fogo.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a PM foi acionada no hospital e segundo a vítima, em sua casa, no distrito de Água Vermelha, existia uma espingarda, a qual segundo ela, teria sido derrubada pelos cães da família e com a queda, houve o disparo que atingiu a sua perna.

Na residência os policiais encontraram uma espingarda de pressão que foi modificada para realizar disparos de calibre 22. No imóvel também foram apreendidas três munições deste calibre intactas e uma deflagrada.

O companheiro da mulher, um jovem de 19 anos, foi detido pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e conduzido até o plantão da Central de Polícia Judiciária. Ele pagou fiança de R$ 1 mil e foi liberado, mas antes foi submetido ao exame residuográfico.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Leia Também