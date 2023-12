Mulher é assaltada em residência e carro é localizado em seguida

SIGA O SCA NO

Crédito: Lourival Izaque

Uma mulher foi vítima de roubo, na manhã deste sábado (30), na Vila Prado.

A vítima saía de casa para viajar, quando foi rendida por dois homens armados, que entraram na casa, pegaram joias, TV e vários outros objetos, colocaram no carro dela e fugiram com o veículo.

Pouco tempo depois, uma equipe da PM em patrulhamento, localizou o veículo abandonado, em uma estrada de terra, entre o CDHU e a Fundação Casa.

Os objetos levados no roubo não estavam mais dentro do carro, que foi apresentado no plantão policial e devolvido à vítima.

