Mulher é agredida por três pessoas em rotatória da WL

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 30 anos foi vítima de agressão na noite de sábado (24), enquanto esperava por um transporte, na rotatória do Parque Belvedere, no Km 234 da Rodovia Washington Luiz (SP-310).

De acordo com a vítima, ela estava em um casa de shows, onde seus agressores também estavam. Ao sair, solicitou um carro de aplicativo e estava esperando que ele chegasse quando outro carro, ocupado por um homem e duas mulheres, aproximou-se. Eles tentaram convencê-la a entrar no carro, mas ela se recusou, então eles desceram do veículo e a agrediram.

A vítima contou ainda que conhece os três, que uma das mulheres trabalhou recentemente para ela como freelancer e os outros, são namorado e amiga dessa mulher.

O trio ainda teve uma discussão com uma amiga da vítima, dentro da casa de shows, mas ela afirma que não se envolveu.

Após as agressões, os autores foram embora e a vítima procurou o plantão policial, onde registrou a ocorrência.

