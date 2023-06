Mulher é agredida por casal no Antenor Garcia

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de violência doméstica foi atendido por policiais militares por volta das 18h desta segunda-feira, 12, na rua Isak Faugen, no Antenor Garcia. Uma mulher de 43 anos acusa um casal.

Segundo consta em boletim de ocorrência, a vítima teria dito aos PMs que chegou a ter relacionamento com o agressor de 34 anos por um ano. Porém, não sabia que ele seria casado. Quando descobriu, acabou com o caso. Isso há três meses.

A partir daí a mulher disse que passou a ser ameaçada pela esposa do agressor, de 28 anos. Com o intuito de dar um ponto final, teria ido até a moradia de ambos para conversar, quando foi recebida a socos e chutes, além de ser arrastada pela rua. Os envolvidos foram encaminhados à CPJ para as deliberações de praxe.

