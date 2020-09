Mulher é agredida pelo namorado no Centro

Uma mulher de 46 anos procurou o plantão policial na noite de sábado (12) após ter sido agredida pelo namorado, na região central de São Carlos.

De acordo com a vítima, ela saiu com seu namorado de 32 anos, com quem mantem um relacionamento há 2 anos e durante o passeio, em frente a um posto de combustíveis, encontraram uma conhecida e a cumprimentaram, então ela perguntou se ele já havia "ficado" com essa conhecida, o que foi suficiente para que ele começasse a agredí-la, com uma cabeçada no nariz e tentando enforcá-la.

Ela relatou à polícia que o acusado já a agrediu outras vezes e a ameaçou de morte, por isso teme que algo pior aconteça.

O acusado foi encaminhado ao plantão policial, preso em flagrante e recolhido ao Centro de Triagem.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também