Mulher é agredida pelo companheiro com socos no rosto e na cabeça

Imagem Ilustrativa - Crédito: Divulgação

Uma jovem de 26 anos foi agredida pelo companheiro na madrugada deste sábado (12), na rua Elias Landgraf, no bairro Santa Angelina.

A vítima alega que convive com o autor há seis anos e com ele tem dois filhos, que por motivos banais eles discutiram e acabou sendo agredida com dois socos no rosto e um na cabeça.

A jovem acionou a Polícia Militar e foi encaminhada ao plantão policial, onde a ocorrência foi registrada. Depois foi encaminhada à Casa Abrigo.

O autor das agressões não foi localizado.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também