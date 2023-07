Mulher é agredida em salão de beleza na Vila Prado

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um desentendimento nas redes sociais terminou em agressão na tarde desta terça-feira, 4, em um salão de beleza localizado, na Vila Prado.

A vítima, de 25 anos, teria ido ao local para fazer os cílios e quando se encontrava deitada em uma maca e com os olhos fechados, a agressora teria entrado no salão. Pegou a vítima pelos cabelos e deu uma cabeçada em seu rosto. Teria sido agredida ainda com golpes de tênis em seu rosto. Posteriormente afirmou ter sido agarrada pelo pescoço e jogada no chão. As motivações, segundo a vítima, teriam sido um desentendimento entre ela e a filha da agressora nas redes sociais.

Após as agressões a acusada deixou o local e a vítima registrou boletim de ocorrência na CPJ.

