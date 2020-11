Mulher é agredida em boate no Jardim São Paulo

Crédito: Divulgação

Uma mulher de 49 anos, que trabalha na cozinha de uma boate localizada no Jardim São Paulo, foi agredida por uma garota que trabalha no mesmo local. O caso aconteceu no final da madrugada da ultima segunda-feira (2), mas somente foi registrado hoje no 1º Distrito Policial.

Segundo a vítima, ela estava saindo para apanhar o carro de aplicativo, quando foi jogada no chão pela autora que começou a dar chutes e socos, causando lesões em seu rosto, pernas e braços.

A mulher retornou para o interior da boate, onde foi novamente agredida com socos na cabeça e apertões no pescoço. De acordo com a vítima, outras garotas que trabalham no local nada fizeram para impedir as agressões.

