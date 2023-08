Mulher é agredida durante assalto no Jardim Hikare

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 32 anos foi vítima de um assalto ocorrido por volta das 19h20 desta segunda-feira, 28, na rua Indalécio de Campos Pereira, no Jardim Hikare.

A vítima disse que caminhava quando foi abordada por uma dupla que estava em um bicicleta. Um deles, armado com uma faca, se aproximou e deu um soco em sua barriga. Posteriormente se apoderou de sua bolsa com documentos pessoais, dois celulares e R$ 350) e fugiu, acompanhado do comparsa. O caso foi registrado na CPH.

