Mulher é agredida com socos no rosto pelo "ex" no centro

Viatura Polícia Militar no Plantão -

Um caso de violência doméstica foi atendido por policiais militares por volta das 18h desta terça-feira, 20, em uma moradia na rua Conde do Pinhal, no centro.

A vítima de 31 anos, teria dito aos PMs que o acusado, o ex-marido de 41 anos, teria ido até sua casa ver a filha. Ela negou a entrada do acusado na casa e ele, revoltado, teria arrombado a porta e passou a agredi-la com socos no rosto. Ferida, necessitou ser medicada Santa Casa. Após a agressão, o acusado fugiu e o crime registrado na CPJ.

