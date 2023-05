Mulher é acusada de ofender, difamar e agredir irmã em Ibaté

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Supostas postagens nas redes sociais envolvendo membros de uma mesma família, terminou em um caso de violência doméstica na noite de quarta-feira, 17, na rua Conselheiro Moreira de Barros, no centro de Ibaté.

Consta em boletim de ocorrência que a vítima de 41 anos teria dito a policiais militares que atenderam a ocorrência que sua filha saiu no portão da moradia para atender o namorado quando foi questionada pela sua prima, que mora em uma casa vizinha, sobre supostas postagens no Facebook.

A vítima teria visto a discussão e foi saber o que estaria ocorrendo, momento em que apareceu sua irmã e por motivos ignorados, passou a ofendê-la, difamá-la e por fim, agredi-la. Na tentativa de se defender, ambas foram ao solo, quando apareceu a “turma do deixa disso” para apaziguar os ânimos. Por fim, as irmãs foram encaminhadas à CPJ para as deliberações de praxe.

