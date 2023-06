Mulher é acusada de apropriação indébita em São Carlos

SIGA O SCA NO

Uma mulher de 33 anos está sendo acusada de apropriação indébita em São Carlos. Um comerciante de 47 anos compareceu na CPJ na manhã desta sexta-feira, 16, formulou boletim de ocorrência e disse que a acusada compareceu em seu estabelecimento comercial na Avenida Bruno Ruggiero, no Jardim Santa Felícia na tarde de quinta-feira, 15, e se interessou por um HB20 e pediu para testá-lo com o compromisso de devolver às 18h do mesmo dia.

Após as formalidades, a mulher saiu com o veículo, mas não teria retornado até a manhã desta sexta.

A vítima teria dito às autoridades que buscou nas redes sociais a identidade da acusada e chegou ao seu nome e endereço. Com os pais dela, teria obtido a informação que a mulher já tem passagens pela polícia e seria a responsável por furtar o carro da própria mãe e atropela-la. O caso será investigado.

