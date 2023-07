Mulher causa transtornos e ameaça funcionários na Secretaria de Saúde

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de desacato e ameaça será investigado pela Polícia Civil. Uma mulher de 28 anos é a suspeita de causar transtornos durante atendimento na Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos.

De acordo com um homem de 30 anos, a acusada chegou a ir por quatro vezes na repartição pública nesta segunda-feira, 3. A primeira vez, no período da manhã, para saber o andamento e pedir que fosse agilizado o processo de três exames para redesignação de sexo de sua pessoa que deveria ocorrer no Hospital Universitário, com quem tem convênio a pasta.

Durante ao atendimento, ao ser informada e orientada que o critério da “fila de espera” existia com o fim de urgências de pacientes e que ela não estaria enquadrada neste quesito, ficou alterada, mas deixou o local.

Posteriormente, retornou por três e nos atendimentos, passou a desacatar a vítima, bem como promover ameaças e simular que teria uma arma em sua mochila.

Por questões de segurança com relação aos demais funcionários, a repartição pública foi fechada e a PM acionada. Já a acusada, após sair do prédio, passou a arremessar pedras e deixou o local, antes das viaturas policiais chegarem e não foi detida. O caso foi registrado na CPJ.

