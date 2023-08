Mulher cai no golpe do falso mecânico em São Carlos

Máquina de cartão - Crédito: agência brasil

Uma mulher de 63 anos foi vítima do golpe do falso mecânico, em São Carlos nesta terça-feira (22). A vítima, que não teve o nome divulgado, contou que ouviu um forte barulho quando estava dirigindo pela Rua Evangelista de Toledo, logo após sair de um supermercado na região da Praça Itália. Ela diminuiu a velocidade e logo em seguida surgiu um veículo lhe dando sinal de luz alta. O motorista do outro carro emparelhou ao lado da vítima e disse que estava saindo fumaça por baixo do carro dela.

A vítima encostou o carro na Rua Itália e não conseguiu encontrar nenhum problema. Quando ela entrou no carro e deu partida, visualizou um indivíduo que vinha pela frente do seu veículo. O indivíduo sinalizava algo e, ao chegar ao lado do carro, disse que havia um vazamento de óleo ali na frente do veículo. Ele afirmou que havia um problema e que necessitava de reparo.

O homem disse se chamar Fernando e que trabalhava na oficina "4 rodas autopeças". Ele disse que estava indo almoçar e iria chamar o mecânico de onde ele trabalhava para auxiliá-la. O golpista utilizou o celular para ligar para o "amigo". O amigo chegou pouco tempo depois, a pé e trouxe um fio com algo conectado. Ele se colocou embaixo do veículo e disse que havia feito o reparo.

O suposto mecânico então solicitou um pagamento no valor de R$ 89,90 e ofereceu a maquininha de cartão. A vítima utilizou inicialmente seu cartão de débito, mas o pagamento foi recusado três vezes. Ela tentou fazer o pagamento com o cartão de crédito, mas o pagamento também foi recusado três vezes. A vítima insistiu para fazer um pagamento por PIX, mas Fernando não aceitou. Ele indicou para a vítima onde seria a oficina e foi embora, mas ela não encontrou o tal estabelecimento.

Diante do fato, a vítima desconfiando da situação, telefonou para o atendimento ao cliente do cartão de crédito e descobriu que na verdade o pagamento anterior passado na maquininha de cartão do mecânico tinha sido aprovado, contudo o valor era diferente. O valor cobrado foi de R$ 2.900,00.

A vítima informou que Fernando digitou um número de telefone em seu celular afirmando que era seu contato, porém ninguém atende as ligações.

A vítima registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil, que irá investigar o caso.

Quais as melhores maneiras de se proteger desse tipo de golpe?

Não pare o veículo somente com o barulho de estouro

Quando estamos dirigindo, é normal que qualquer barulho desconhecido cause certo espanto e, até mesmo, nos force a parar o veículo. Mas, sabendo do golpe do falso mecânico, todo cuidado é pouco e a nossa recomendação é que você jamais pare o carro — principalmente, em ruas ou rodovias desertas.

Não aceite ajuda de estranhos

Não aceite conselhos ou ajuda de estranhos. Lembre-se: qualquer pessoa solícita demais pode ser um golpista em potencial. Caso precise de uma assistência, considere ligar para sua seguradora ou levar o veículo até um local confiável.

Não forneça seus dados para terceiros

Jamais ofereça informações pessoais a desconhecidos. E não estamos falando apenas do número e senha do seu cartão de crédito, mas também de documentos básicos, como o RG, o CPF, o título de eleitor ou, simplesmente, o seu endereço residencial.

Esses dados só devem ser fornecidos caso você entre em contato com a seguradora e o consultor precise confirmar a sua identidade. Se não, mantenha sempre os documentos na carteira para evitar fraudes ou que pessoas mal-intencionadas utilizem essas informações para realizar cadastros falsos e até clonagem.

Com informações da Porto Seguro

