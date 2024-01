Mulher cai em golpe pelo WhatsApp e perde mais de R$ 3 mil

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 57 anos, residente na Vila Jacobucci foi vítima de um estelionatário neste início de ano. Na manhã de quarta-feira, 3, registrou boletim de ocorrência na CPJ. Ela teria perdido mais de R$ 3 mil.

A vítima relata que um desconhecido se passou por sua filha e durante diálogo no WhatsApp se apresentou com um número de celular diferente. A alegação feita pelo desconhecido é que o aparelho teria caído no chão e apresentado problemas. Após diálogo a vítima disse que foi convencida pelo desconhecido e acabou fazendo três transferências que totalizaram R$ 3.141,00. O crime foi registrado na CPJ.

