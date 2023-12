Mulher cai em golpe ao pagar conta de energia elétrica

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 63 anos, que reside no centro de São Carlos, registrou boletim de ocorrência nesta quinta-feira, 28, na CPJ, alegando que foi vítima de golpe.

Segundo ela, no dia 26 de setembro, por ter uma conta de energia elétrica em atraso, optou por fazer o pagamento de forma virtual e na internet acessou um site que pensava ser da CPFL Paulista, uma vez que seria semelhante e teria todos seus dados pessoais. Através de um QR Code efetuou o pagamento. Acreditando ter quitado o débito, estranhou no mês seguinte quando percebeu que a mesma conta atrasada permanecia em aberto. Com o comprovante do pagamento no suposto site da empresa, foi até a CPFL, quando foi informada que teria sido vítima de um golpe.

