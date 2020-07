Mulher cai com carro em barranco na estrada do Broa

Crédito: Luciano Lopes

Uma mulher de 43 anos ficou ferida nesta noite de quarta-feira (22), após cair com o carro que conduzia em um barranco, na rodovia Domingos Inocentinni (Estrada do Broa).

Ela seguia com o Fiat 147, branco, pela rodovia, no sentido São Carlos - Broa, quando, no Km 10, na descida conhecida como "decida do jacaré", por motivos desconhecidos, ela perdeu o controle do veículo e caiu em um barranco com cerca de dois metros de altura.

A motorista sofreu lesões na perna e possíveis fraturas, sendo socorrida pelo Corpo de Bombeiros de São Carlos, com o apoio do Samu de Itirapina.

No carro estavam um cachorro e um gato, que fugiram assustados após o acidente, porém os bombeiros permaneceram no local, realizando buscas e conseguiram encontrar o cachorro, porém até o fechamento da matéria o gato não havia sido encontrado.

