Mulher bate e capota carro após entrar na contramão na Washington Luiz

Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher de 41 anos ficou ferida nesta tarde de sábado (01), em uma colisão entre dois carros, no Km 237 da Rodovia Washington Luiz (SP-310).

De acordo com informações, a condutora do Fiat Punto saiu da alça de acesso do Jardim Paulistano e entrou na rodovia, na contramão da faixa que pegou. Vários veículos desviaram, um deles bateu no retrovisor, até que um acabou colidindo frontalmente.

Após a colisão, o Punto capotou e a Polícia Rodoviária foi acionada.

A motorista estava um pouco desorientada e foi socorrida pela concessionária que administra a rodovia, com suspeita de fratura na região pélvica e inconsciente.

