Mulher alega ter sido estuprada por montador de móveis em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 25 anos compareceu à CPJ no dia 4 de novembro e formulou queixa em boletim de ocorrência contra um homem de 47 anos, alegando ter sido estuprada. O crime teria acontecido em uma quitinete no Jardim São João Batista.

A vítima disse que sua mãe teria contratado os serviços do acusado para realizar a mudança da casa e na noite do dia 3 de novembro, uma quarta-feira, o homem montava os móveis em seu quarto. Em dado momento ele teria dito a ela que “sentia vontade de te dar um beijo” e ela disse que isso não iria acontecer. A mulher afirmou que o acusado insistiu e a teria agarrado e a empurrado em um colchão que estava no chão.

A vítima disse que começou a se debater e o homem a teria segurado pelo pescoço, causando lesão. A mulher pediu para que as agressões parassem, o que foi negado por ele. Em seguida o acusado teria tirado a calça e a calcinha da vítima e praticou o estupro sem o uso de preservativo.

Posteriormente a vítima disse que teria pedido ao acusado para comprar uma “pílula do dia seguinte” para que ele saísse da sua casa. Quando o homem saiu para comprar o medicamento, a vítima teria ligado para a mãe, que pediu para que ela não contasse a ninguém. Minutos depois o montador retornou a casa da vítima e foi impedido de entrar.

Na manhã seguinte, dia 4, quinta-feira, o homem retornou a casa da vítima que ele terminasse o serviço de montagem e a entrada foi permitida, seguindo orientação de sua mãe. Neste dia, disse, o acusado nada tentou, mas olhava e perguntou se ela teria contado o ocorrido para alguém.

A vítima relatou ainda que desde então não teria passado por nenhum tipo de atendimento médico, porém o agressor teria ejaculado em uma blusa, a qual não foi lavada e deverá ser utilizada para as investigações da Polícia Civil.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também