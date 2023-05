Mulher acusa marido de agressões e ameaça de morte

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de violência doméstica foi atendida por policiais militares por volta das 19h40 desta segunda-feira, 8, na rua Mário Pisani, no São Carlos 3.

Os PMs foram acionados via Copom e apuraram junto a vítima que o acusado seria o marido, de 32 anos e que os espancamentos eram frequentes, com socos, chutes, puxões de cabelo e agressões com cadeiras. Também chegou a ser, segundo ela, ameaçada de morte.

O acusado foi detido e encaminhado à CPJ para as deliberações de praxe.

