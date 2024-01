Mulher acusa irmão de agressão no Cidade Aracy

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de violência doméstica marcou a noite desta quinta-feira, 4, em uma casa na rua Antonio Pratavieira, no Cidade Aracy. Segundo consta em boletim de ocorrência, dois irmãos entraram em vias de fato.

A vítima de 49 anos disse que reside com o acusado, de 41 anos e com o pai e o desentendimento teria ocorrido por volta das 22h40. Segundo a mulher, o irmão estaria sob efeito de álcool e entorpecentes e teria mexido em pertences pessoais da vítima.

Ao ser repreendido, negou, quando a mulher teria jogado um copo de água no agressor. Minutos depois, o ele teria se apossado de uma cadeira e desferido dois golpes na vítima, acertando o antebraço esquerdo e as costas. Posteriormente teria ainda dado um soco em seu nariz. A vítima solicitou a presença do filho e foi até a CPJ, onde prestou queixa.

