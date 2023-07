Mulher acusa homem de agressões e cárcere privado

Acusado foi detido e encaminhado à DDM - Crédito: Divulgação

Um homem foi detido na manhã desta quinta-feira, 13, por guardas municipais na UBS do Jardim Botafogo. Ele é acusado de agredir a esposa e de cárcere privado.

Segundo apurado, por volta das 8h10, os GMs foram acionados pela equipe da UBS do Jardim Botafogo, pois segundo uma paciente que passava por uma consulta médica, ela teria sido agredida. Ela estaria com a filha de 2 anos. O acusado estaria do lado de fora da unidade armado com uma faca dizendo que iria matar a esposa.

Com a chegada da Guarda Municipal o suspeito correu e entrou em uma mata, sendo posteriormente abordado e encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) onde foi autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem. A vítima, na oportunidade, disse que além das agressões sofria ainda com cárcere privado.

