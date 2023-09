Mulher acusa ex-companheiro de agressão em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de violência doméstica foi registrado por volta das 20h deste domingo, 24, na rua Emília A. Sierra, no Jardim Nova São Carlos. Uma mulher de 28 anos acusa o ex-companheiro, de 30 anos, de ameaças e agressão.

Segundo apurado, a vítima compareceu à CPJ para registrar boletim de ocorrência. Afirmou que está separada há três anos do acusado e neste domingo, ao sair de casa, parou em um estabelecimento para conversar com um primo quando o “ex” chegou e começou a ordenar que ela “saísse fora, senão seria quebrada”. Teve início uma discussão e ela afirmou ter sido empurrada e forçada a entrar em seu carro. Posteriormente teria sido enforcada e recebeu socos no ombro e peito. Seus cabelos teriam sido puxados. Após ser agredida ela disse que deixou o local e anteriormente já teria registrado um boletim de ocorrência. O caso será investigado.

