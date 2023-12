Casal discute e entra em vias de fato no Parque Fehr

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma discussão terminou em violência doméstica por volta das 21h desta quinta-feira, 14, em uma moradia na rua Oséias Rocha Ramalho, no Parque Fehr. Um casal ficou ferido e necessitou passar por atendimento médico por meios próprios na UPA Santa Felícia e posteriormente para a Santa Casa onde ambos ficaram em observação.

Segundo apurado pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, o desentendimento teve início após um homem de 30 anos estar supostamente embriagado. Ele passou a discutir com a companheira de 31 anos e minutos depois entraram em vias de fato.

Para se defender, a mulher teria se armado com uma faca e desferido um golpe em uma das coxas do desafeto. Ela apresentava lesão no braço direito e no olho direito. O caso foi registrado na CPJ.

