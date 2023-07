Motos colidem no Azulville II e dois homens ficam feridos

SIGA O SCA NO

Unidade resgate socorreu os dois motociclistas à Santa Casa - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito envolveu duas motos na tarde desta terça-feira, 25, no cruzamento das Avenidas Pelicano, com a Madre Marie Blanche, no Azulville II.

Os motivos do impacto são ignorados. Os dois pilotos foram ao solo e um deles sofreu possível fratura em uma das pernas. O outro escoriações pelo corpo.

Os dois motociclistas foram socorridos pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa para atendimento médico.

Leia Também