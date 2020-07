Motos colidem na Vila Celina e dois ficam feridos

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão envolvendo duas motos deixou dois motociclistas feridos na tarde desta sexta-feira, 24, na rua Professor José Ferraz de Camargo, na Vila Celina.

Um motociclista de 33 anos pilotava uma moto vermelha e ao tentar a conversão com destino à rua Anita Stella foi atingido em sua traseira por uma moto preta, cujo piloto de 34 anos disse não ter conseguido frear a tempo.

Com o impacto ambos foram ao solo. O piloto de 33 anos com corte profundo em um dos joelhos, foi socorrido pelo Samu. Já o de 34 anos, com escoriações pelo corpo, pela Unidade Resgate do Corpo de Bombeiros. Ambos foram encaminhados à Santa Casa para atendimento médico.

