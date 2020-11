Motos colidem em cruzamento perigoso na Vila Prado

Crédito: Maicon Ernesto

Dois motociclistas foram vítimas de uma colisão na manhã desta terça-feira, 24, em um cruzamento considerado perigoso na Vila Prado.

Segundo apurado, a motociclista de 39 anos de uma Fazer preta colidiu em uma Titan prata, pilotada por um homem de 38 anos. O acidente aconteceu no cruzamento da rua Elias Arsênios com a Avenida Grécia, em frente à praça Renato Talarico Lima Pereira.

Populares que presenciaram o acidente informaram ao São Carlos Agora que o cruzamento é perigoso, principalmente nos horários de pico e que vários acidentes já aconteceram. Foi inclusive solicitado providências às autoridades competentes. Porém nenhuma atitude para, pelo menos atenuar o problema, foi realizada.

Foi apurado ainda que a vítima da Fazer, com possível trama em um dos cotovelos e escoriações pelo corpo foi socorrida à Santa Casa para atendimento médico. Já o piloto da Titan com ferimentos nos joelhos, recusou atendimento médico. A Guarda Municipal atendeu a ocorrência. A Polícia Científica também esteve no local.

