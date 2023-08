Motos colidem e deixa um ferido na Vila Prado

Motociclista sendo socorrido pelo Samu: escoriações pelo corpo - Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista ficou ferido na tarde desta terça-feira, 1, em um cruzamento na Vila Prado, após colisão envolvendo duas motos. Os motivos são ignorados.

O motociclista de 39 anos de uma Twister transitava pela rua Desembargador Júlio de Faria e no cruzamento com a rua Luís Carlos de Arruda Mendes bateu em uma CG pilotada por um homem de 47 anos.

Com o impacto, ambos foram ao solo. O motociclista da CG, mesmo com trauma no ombro, dispensou atendimento médico. Já o da Twister, com escoriações pelo corpo, socorrido pelo Samu à Santa Casa.

