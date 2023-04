Motoristas de aplicativos se revoltam contra jovem após calote

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um jovem de 24 anos ficou ferido na noite de sábado (22), após ser agredido por alguns motoristas de aplicativos, que o acusam de calote e vários golpes.

De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem solicitou uma corrida pelo aplicativo Uber e quando chegou ao seu destino, que era a sua casa, disse ao motorista que já havia feito o pix, mas este disse que não recebeu e começou a mandar mensagens para seus colegas de trabalho, contando o ocorrido.

O motorista passou o endereço do passageiro para seus colegas e disse a eles que o jovem costuma aplicar esse tipo de golpe nas corridas, dizendo que já fez o pix, mas o dinheiro não chega. Além disso, diz que precisa de dinheiro em espécie e que fará o pix de valor maior, para que o motorista lhe dê o troco, mas não faz pix nenhum.

Cinco motoristas foram até o local e começaram a cobrar o jovem e a discutir com ele, que entrou em casa para pegar uma faca e se defender, mas eles entraram atrás e começaram a danificar a casa e o carro que estava na garagem, além de jogar objetos contra o jovem, que acabou se ferindo.

O rapaz foi socorrido por meios próprios até a UPA da Vila Prado, sendo depois transferido para a UPA do Santa Felícia.

O proprietário da residência e do carro, que é pai do jovem que foi agredido, não estava em casa no momento, mas chegou depois e acionou a polícia.

Ninguém foi detido.

