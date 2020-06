Motorista tomba carro após se distrair com criança no banco traseiro

Crédito: Luciano Lopes

Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos foi registrado nesta tarde de sábado (20), na rua Sete de Setembro, região da Vila Nery.

De acordo com informações, uma mulher conduzia um Honda Fit pela via quando se distraiu com uma criança de aproximadamente 3 anos que estava no banco traseiro, colidindo na traseira de um Gol e em Spin que estavam estacionados. Após a colisão o Fit tombou.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência. O Corpo de Bombeiros e o Samu também estiveram no local, mas não houve vítimas, já que a mulher pegou a criança, aparentemente ambas sem ferimentos, e foi embora para sua casa que fica próxima ao local do acidente.

