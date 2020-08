Motorista sem habilitação é flagrado com maconha na Vila Isabel

Crédito: Divulgação

Um motorista foi flagrado na manhã desta segunda-feira, 24, dirigindo um veículo sem habilitação e com licenciamento atrasado pela rua Santa Gertrudes, na Vila Isabel. De quebra, portava maconha.

Os cabos Lima e Rezende, da Atividade Delegada, em patrulhamento preventivo, realizaram a abordagem e após pesquisa no Detran, constou que a licença do Gol branco estava atrasada há oito anos. O motorista, C.E.R., 19 anos não possuía habilitação. Embaixo de um dos tapetes do carro, os PMs localizaram uma porção de maconha.

Encaminhado à Dise, ficou à disposição da autoridade policial. Já o Gol foi guinchado ao pátio municipal.

