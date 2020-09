Motorista sem CNH bate em viatura da PM em Ibaté

Um homem de 57 anos foi detido na noite de sábado (05), após dirigir sem possuir carteira de habilitação e colidir contra uma viatura da PM, em Ibaté.

Uma equipe estava em atendimento a uma ocorrência pelo Jardim Popular, quando um Monza passou ao lado da viatura, andou por cerca de 30 metros e parou.

O motorista desligou o veículo e o carro começou a descer em direção a viatura, até colidir contra o pára-choque dianteiro da mesma.

Um dos policiais deu ordem para que ele saísse do carro, mas ele não obedeceu e fugiu com o veículo em alta velocidade, sendo acompanhado pela equipe, pela rua paralela à ferrovia, entrando depois em um canavial, onde ele começou diminuir a marcha, até que a viatura conseguiu emparelhar e o policial deu ordem de parada ao condutor, que ainda tentou fugir, mas o pm conseguiu enfiar a mão pela janela do carro e tirar a chave do contato.

O motorista do veículo, B.A.C. confessou que não possui CNH e disse que não parou porque não percebeu que estava sendo acompanhado pela viatura.

O veículo foi apreendido e recolhido ao pátio municipal, enquanto o acusado foi conduzido ao plantão policial, onde ficou à disposição da Justiça.

