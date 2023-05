Motorista perde o controle e carro colide contra poste na Getúlio Vargas

SIGA O SCA NO

Crédito: Whatsapp SCA

Um carro colidiu contra um poste na madrugada deste domingo (14), na avenida Getúlio Vargas, em São Carlos.

Segundo informações, o motorista do GM/Cobalt seguia no sentido rodovia/Praça Itália, quando por motivos desconhecidos, perdeu o controle da direção e colidiu contra o poste de energia. Ele estava sozinho no carro e sofreu apenas ferimentos leves.

Funcionários da CPFL foram acionados para verificar os estragos causados no poste.

