Motorista perde o controle e carro cai em córrego em São Carlos

SIGA O SCA NO

08 Out 2023 - 08h02

08 Out 2023 - 08h02 Por Redação São Carlos Agora

Veículo no córrego - Crédito: Maycon Maximino

Um carro caiu no córrego do Monjolinho no começo da manhã deste domingo (8). A motorista que conduzia o veículo não se feriu.

Segundo informações, a condutora de 28 anos seguia pela avenida Trabalhador São-Carlense, sentido shopping/rodoviária, quando o freio do veículo Fiat/Palio teria falhado em uma curva. Ela perdeu o controle e acabou caindo no córrego.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e retirou a mulher do local. Em seguida ela foi amparada por familiares. Um guincho foi chamado para retirar o carro do leito do córrego.

Leia Também