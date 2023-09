Motorista perde controle e picape capota na Washington Luís

Picape se imobilizou no canteiro central da SP-310 - Crédito: Maycon Maximino

Um capotamento marcou a quinta-feira, 7, na rodovia Washington Luís (SP-310). Uma pessoa ficou ferida.

O motorista de 55 anos de uma picape, carregada com ferramentas, seguia sentido interior/capital e no km 225 (região dos motéis), por motivos ignorados, perdeu o controle e capotou por várias vezes. O veículo foi parar no canteiro central e as ferramentas espalhadas pela rodovia.

Com ferimentos, o motorista foi socorrido pela USA do Samu à UPA Vila Prado. Ele tinha um cãozinho como acompanhante. Assustado, o animal nada sofreu e foi abrigado em um restaurante que há nas proximidades.

Leia Também