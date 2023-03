Motorista perde controle e carro despenca no córrego Gregório

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um carro caiu no córrego do Gregório, no começo da madrugada desta sexta-feira (24).. O acidente aconteceu na Avenida Comendador Alfredo Maffei.

Segundo apurado, o motorista após perder o controle, o carro entrou no canteiro central e foi parar dentro do rio. O veículo foi retirado com o auxílio de um caminhão munck.

O motorista, com ferimentos, foi socorrido pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa para atendimento médico. Um auto bomba também compareceu para prestar auxílio.

Ainda não se sabe o que causou o acidente.

