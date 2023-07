Motorista perde controle e carro capota na SP-310

SIGA O SCA NO

Veículo ficou destruído após capotar: ninguém ficou ferido - Crédito: Maycon Maximino

Um capotamento foi registrado na manhã desta segunda-feira, 24, no km 223 (sentido capital/interior) da rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos. Cinco pessoas, uma delas criança, estavam no carro. O cinto de segurança salvou a vida de todos e ninguém se feriu.

O motorista do veículo disse que saiu de Sorocaba e estava em viagem com a família quando um caminhão-baú o teria fechado. Para evitar a colisão, fez uma manobra brusca e foi parar no canteiro central, ocorrendo em seguida o capotamento.

Leia Também